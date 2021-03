Lähikondne Navalnõi elust koloonias: ta kannatab seljavalu all ning ei tunne enam ühte jalgagi

Navalnõi regionaalstaapide võrgustiku juht Volkov märkis, et möödunud nädala lõpust saati on kamraad kannatanud tugeva seljavalu all ning ta ei tunne ühte oma jalga.

"Ta ei suutnud oma jalale enam astudagi. Valu vastu on talle antud kõigest kaks ibuprofeeni tabletti. Kõiki asjaolusid arvestades teeb olukord meile väga suurt muret," sõnas Volkov.

Navalnõi kannab karistust paranduslikus koloonias nr 2 (IK-2), mis asub Vladimiri oblastis Pokrovis. Navalnõi kaitsjad pidid temaga täna hommikul kohtuma, ent jäid vähemasti esiti pika ninaga. Neil ei lubatud oma kaitsealust näha. Neile öeldi vaid, et see on võimalik kunagi hiljem. Varasemalt pole ühtegi kohtumisaega koloonia ametnike poolt veel tühistatud.

Eelmise nädala esimeses pooles tegi Navalnõi Instagramis postituse, kus saatis terviseid "meie sõbralikust koonduslaagrist".

"Kõigile tervitused "Tugevdatud kontrolli sektorist A". Olen sunnitud tunnistama, et Venemaa vanglasüsteem suutis mind hämmastada. Ma ei kujutanud ette, et on võimalik rajada tõeline koonduslaager saja kilomeetri kaugusele Moskvast," kirjutas Navalnõi, vahendab RBK.

Navalnõi sõnas, et koloonias pole mingit vihjet vägivallale. Kuigi "valvel seisvate ja liiga palju pead pöörata kartvate süüdimõistetute pinges pooside järgi” võib teha järelduse, et varem on koloonias seda olnud, arvas Navalnõi. Ta kirjutas ka, et kogu koloonia territooriumil on valvekaamerad ja iga väikseimagi rikkumise korral koostatakse raport.

Navalnõi karistusaja pikkus on kaks ja pool aastat.