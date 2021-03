Välisministeerium toetab idapartnerluse sihtriikide koostööprojekte kahe miljoni euroga

Ukraina arengukoostöö projektide eesmärk on heade valitsemistavade toetamine, sealhulgas nii korruptsioonivastane võitlus ja turvaliste IKT-lahenduste arendamine kui ka sõltumatu avalik-õigusliku ja elektroonilise meedia tugevdamine. Samuti on siht edendada väikeettevõtlust ja tõhustada haridussüsteemi, mille puhul eelistatakse Ida-Ukraina toetamisega seotud ning naistele ja sisepõgenikele suunatud projekte. Ukrainale on taotlusvoorus ette nähtud 600 000 eurot.