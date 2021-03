Välisminister Liimets: Venemaa agressiivne ja destabiliseeriv käitumine on tõsiseim oht NATO-le

Välisminister Eva-Maria Liimets sõnas NATO välisministrite kohtumisel, et Venemaa on viimastel aastatel suurendanud ja tugevdanud oma sõjalist kohalolekut Arktikast Aafrikani.

Liimetsa sõnul tuleb jätkata NATO poliitilist ja praktilist toetust oma lähedastele partneritele Ukrainale ja Gruusiale, keda Venemaa surve kõige vahetumalt mõjutab ning kelle territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust on rikutud. Ta lisas, et Venemaa agressiivne ja destabiliseeriv käitumine on NATO jaoks jätkuvalt tõsiseim oht.