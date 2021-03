GRAAFIK | Suessi kanalis kinni olev hiigellaev õnnestus osaliselt vabastada

Laevad on kogunenud ootele kanali mõlemasse otsa. Tavaliselt läbib Vahemerd ja Punast merd ühendava kanali mõlemas suunas umbes 50 alust päevas, vahendab The Independent.

Ever Giveni madalikule jooksmises süüdistatakse tugevat tuult, mis aluse kursilt kõrvale tõukas. Laev keeras end kanalis põiki ja blokeeris selle täielikult.

Võimud teatasid, et loodavad varsti kanali liikluseks taas avada pärast seda, kui 200 000-tonnist ja 400 meetri pikkust monstrumit õnnestust liigutada.

Panama lipu all olev Ever Given, mida opereerib Taiwani ettevõte Evergreen, oli teel Hiinast Rotterdami ja pidi sinna jõudma 1. aprillil.