Välisministeerium kutsus välja Hiina saadiku: Hiina sanktsioonid on lubamatud

Hiina kehtestas sanktsioonid Euroopa parlamendisaadikute, diplomaatide ja teadurite ehk teisisõnu oma igapäevast tööd tegevate inimeste vastu. Välisministeeriumi hinnangul on Hiina selline reageering lubamatu ning mõistab sanktsioonide kehtestamise hukka.

Välisministeerium rõhutas, et inimõigused on universaalsed ja kõik riigid, ka Hiina, on kohustatud tagama inimõiguste ja põhivabaduste kaitse vastavalt ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonile. Hiina selline tegevus ei aita edendada Euroopa Liidu koostööd Hiinaga ega toeta ka Eesti ja Hiina kahepoolsete suhete arendamist.