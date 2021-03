Euroopa Komisjon tugevdab COVID-19 vaktsiinide ekspordi läbipaistvuse ja lubade andmise mehhanismi

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul on EL ainus OECD suurtootja, kes ekspordib jätkuvalt suures mahus vaktsiine kümnetesse riikidesse. Kuid ta lisas, et vastutulelikkus peab olema kahepoolne ning just seetõttu otsustas Euroopa Komisjon kehtestada vastastikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtted, mida tuleb ekspordilubade andmisel arvesse võtta.