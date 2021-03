Angela Merkel loobus Saksamaa karmist sulgemisest lihavõtete ajaks ja vabandas kodanike ees

Merkel tegi otsuse teatavaks pärast kiiresti korraldatud videokonverentsi liidumaade juhtidega, kus ta suunamuutust selgitas ja ütles, et selle vea eest vastutab lõpuks tema, vahendab Deutsche Welle.

Pressikonverentsil ütles Merkel, et ühiskonna sulgemine lihavõtete ajaks oli mõeldud parimate kavatsustega.

„Me peame püüdma pandeemia kolmandat lainet aeglustada. Sellest hoolimata oli see viga,” ütles Merkel ja lisas: „Sest lõpuks kannan mina lõplikku vastutust.”

„On tähtis, et ma praegu seda siin ütleksin. Viga tuleb nimetada veaks ja ennekõike tuleb see parandada, eelistatavalt õigel ajal,” rõhutas Merkel ja palus kodanikelt andestust.

Merkel ütles, et lähemal analüüsimisel ähvardas kavandatud sulgemine teha rohkem kahju kui kasu. Merkel ütles ka, et ei olnud piisavalt aega, et kõrvaldada adekvaatselt mõningaid probleeme, mis oleksid sellega kaasnenud, nagu näiteks töötasu ja töötundide kaotamine.