Murdunud puuoksa alla jäänud naine kaebas linna kohtusse, kus jäeti hagi rahuldamata. Riigikohus saatis asja tagasi maakohtusse

Tsiviilkolleegiumi hinnangul saab pargi pidaja oma käibekohustuse täitmist tõendada näiteks sellega, et on palganud spetsialisti, kelle tööülesandeks on puude seisundi regulaarne kontroll ning probleemide avastamisel või kahtluse tekkimisel lisameetmete rakendamine. Kahtlust võivad äratada näiteks puu vanus, kuivamise tunnused või välised kahjustused. Lisameetmed tähendavad muu hulgas detailsemat kontrolli ning ohtlike puude või okste eemaldamist. Samuti on pargi pidajal vaja tõendada, et spetsialist täitis talle pandud ülesandeid. Kohtus asja lahendamisel pole oluline, kas puu oli ohtlik, vaid kas piisava hoolsusega tegutsedes oli võimalik avastada, et see on ohtlik.