Vene riigiduuma võttis vastu seaduse, mis annab Putinile õiguse uuesti presidendiks kandideerida

Eelnõu esitasid riigiduumale selle liikmed Pavel Krašeninnikov ja Olga Savastjanova ning föderatsiooninõukogu liige Andrei Klišas novembris. Dokument näeb ette, et riigi presidendiks võib valida Vene Föderatsiooni kodaniku, kes on vähemalt 35-aastane, kes on elanud Venemaal alaliselt vähemalt 25 aastat ja kellel ei ole varem olnud teise riigi kodakondsust ega elamisluba. See norm ei puuduta venemaalasi, „kellel on varem olnud riigi kodakondsus, mis on vastu võetud või mille osa on vastu võetud Vene Föderatsiooni koosseisu vastavalt föderaalsele konstitutsioonilisele seadusele”.