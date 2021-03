10 põhjust, miks valida endale sama tark auto kui sa ise

Kas oled end kunagi roolis oma mõtteid mõtlema unustanud, kuniks ühel hetkel justkui ärkad ja imestad: kuidas ma siia sain? Mida kõvem käsi roolis olla ja mida rutiinsem on marsruut, seda tõenäolisem on, et sõidad harjumuspärast rada teinekord justnagu autopiloodil. See ei tähenda, et sa ei teeks kõike seejuures õigesti ja eeskujulikult, aga mõte on ikka kuskil hoopis mujal kui liikluses – kas juba maakodus saunalaval või veel hullem, homses tööpäevas. See tähendab ka, et kas või sinu reageerimiskiirus ei pruugi olla päris sama mis tavaliselt. Hetkedel, kus sõit kisubki monotoonseks ja tähelepanu on hajevil, oleks ikka tore küll, kui keegi igaks sajaks juhuks silma peal hoiaks. Samamoodi nagu kaks pead on ikka kaks pead, on ka kaks juhti ikkagi kaks juhti. Travel Assist on just nagu juhi parem käsi, mille ülesanne pole kindlasti sind asendada, et saaksid ajalehte lugeda või telefoni scroll’ida. Küll aga aitab see rajal püsida, ühtlast kiirust tagada ja juba kaugelt ees olevat liiklust jälgida, kui seda peaks vaja minema.