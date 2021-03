ERISAADE | Sotsiaalkindlustusamet: Mulgi Häärberi hooldealuste lähedased kahtlustavad, et töötajad veensid vanainimesi vaktsiinile ütlema ei

Ööpäevaringse teenusega hooldekodusid on Eestis 197 ning hooldatavaid neis kokku pea sama palju kui Võru linnas elanikke – umbes kümme tuhat inimest. „Enamik inimesi on ikkagi hea või väga hea teenusega kindlustatud. Ühe juhtumi pärast ei tasuks kõigil hakata muretsema, kelle lähedane on paigutatud teenusele,” sõnab Kask. Ka Mulgi Häärberi juhtumi osas hoiduks ta tõmbamast seost „hooldusdefitsiidi” ja „inimese elust lahkumise vahel”.

„Kui üks töötaja peaks ära kukkuma, siis teine töötaja teeb ületunde,” sõnab Kask. Asendaja on aga kurnatud, tema tähelepanu kaob ja empaatia vanainimeste suhtes järjest kahaneb. Rohkem töötajaid asutused aga juurde ei võta, kuna muidu nad ei tule rahaga välja. Palkki pole tea mis kõrge – Kase sõnul on hooldaja keskmine tasu umbes 800 eurot. Paremates piirkondades võib see ulatuda üle tuhande euro, Ida-Virumaal või Kagu-Eestis on palk keskmisest aga madalam. Kui palju firma vanurite hooldamisest täpselt kasu saab, Kask täpselt öelda ei tea, kuid ettevõtjate vabatahtlikult SKA-ga jagatud info põhjal saab järeldada, et kasum jääb umbes viie kuni kümne protsendi piiresse. „Minu enda tunnetus on see, et äri sotsiaalvaldkonnas on pigem ots-otsaga kokkutulek,” lisab Kask.