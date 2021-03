Tartu Ülikooli Kliinikum ja Tartu kiirabi ulatavad Põhja-Eesti haiglatele abikäe

„Jälgisime murega Põhja meditsiinistaabi, eriti Tallinna haiglate koormuse järsku kasvu. Kuivõrd Tartumaal ja teistes Lõuna-Eesti piirkondades on nakatumine madalam ning COVID-19 haigete voodikohtade osas on mõningal määral vaba ressurssi, tegime ettepaneku transportida kolmest Tallinna haiglast patsiente ka lõunasse,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht professor Joel Starkopf.

„Lõuna ja Põhja meditsiinistaapide koostöö võimaldab vähendada voodikohtade nappusest tulenevat pinget Eesti suurima elanike arvuga piirkonnas – Harjumaal. Olukord on kriitiline. Patsientidel ja nende lähedastel tuleb leppida sellega, et ravi ei toimu mitte harjumuspärases kodulinna haiglas, vaid vajalikuks võib osutuda mitmetunnine transport mõnda Eesti lõunapiirkonna haiglasse. Kuigi me teeme kõik, et patsiendid tunneksid end võimalikult hästi, on pikk sõit kiirabiautos haigele inimesele tõsine koormus. Seda kõike seda aitab vähendada vaid inimeste vastutustundlik käitumine, oma rolli ja vastutuse mõistmine viiruse leviku takistamisel. Palun jälgige vabariigi valitsuse poolt kehtestatud meetmeid,“ rõhutab Tartu Kiirabi juht dr Veronika Reinhard.