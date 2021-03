VIDEO | Purjus ja narkootikume tarvitanud liiklushuligaan kihutas mööda Tallinnat, kuni sõit lõppes vastu maja seina

"Alkohol ja rool ei sobi kokku ning juhtimisõiguse olemasolu ei ole vaid „pildiga kaart“ taskus, vaid teadmine, et juhil on läbitud koolitus ja tema sõiduoskus ja teadmised on piisavad liikluses hakkamasaamiseks. Istudes reisijana sõidukisse teades, et juhil puudub juhtimisõigus ja ta on silmnähtavalt eelnevalt tarvitanud alkoholi, võtad ka Sina vastutuse võimalike tagajärgede eest. Hoolitse selle eest, et keegi Sinu sõpradest ülemeelikus tujus rooli ei istuks," meenutas liiklusjärelevalvekeskus.