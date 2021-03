Prokuratuur süüdistab 23-aastast meest apteegiärimehe surma põhjustamises ettevaatamatusest

Lööja lahkus sündmuskohalt ning pöördus ise 8. juunil politseijaoskonda, kus ta kinni peeti. „Sündmuskohale saabunud politseipatrullile väitsid kannatanuga koos viibinud inimesed, et mees oli ise kukkunud ning ei andnud märku, et tema suhtes oleks toime pandud kuritegu. Liigne alkoholi tarbimine kasvatab inimeste tõenäosust õnnetusse sattuda, aga soodustab ka omavaheliste konfliktide tekkimise ja kuriteo ohvriks langemise riski. Kuriteo ja iseäranis raske kuriteo puhul on pealtnägijatel kohustus sellest politseile teada anda. On väga oluline, et politsei saaks sündmuskohale reageerides õige info, sest nii saame võimaliku kuriteo toimepanija kiirelt tabada,“ ütles Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares.