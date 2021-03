ÜLESKUTSE | Tallinna tervshoiu kõrgkool kutsub tagasi õpingud katkestanud õppureid

Tallinna tervshoiu kõrgkooli oodatakse tagasi kõiki õppureid, kes on varem õppinud ühe õppeaasta või omandanud vähemalt 60 ainepunkti. Rektor Ülle Ernits ütles Delfile, et kui ainepunkte on kirja saadud vähem, tasub ikkagi kõrgkooliga ühendust võtta. "Alati tasub pöörduda," sõnas ta ja lisas, et kõigile püütakse leida võimalus õeks õppida.