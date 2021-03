Eesti avaldab koos 18 riigiga toetust Valgevene inimõigusrikkumise kohta tõendite kogumise ja talletamise platvormile

Selle päeva puhul tegid Eesti, Austria, Belgia, Island, Kanada, Leedu, Läti, Madalmaad, Norra, Poola, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid ühisavalduse, milles väljendavad täielikku toetust platvormi International Accountability Platform for Belarus (IAPB) loomisele. See on rahvusvaheline ja sõltumatu platvorm 2020. aasta Valgevene presidendivalimiste ajal ja järel toimunud tõsiste inimõiguste rikkumiste kohta tõendite kogumiseks ja säilitamiseks.

International Accountability Platform for Belarus on loodud kooskõlas professor Wolfgang Benedeki OSCE Moskva mehhanismi raames koostatud Valgevene raportis antud soovitustega. Raporti üks soovitustest oli see, et kõikidele inimõiguste rikkumistele peab järgnema vastutus.