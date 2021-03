Johnson: Suurbritannia vaktsineerimisedu taga on kapitalism ja ahnus

Allikad ütlesid samas, et Johnson võttis oma sõnad kohe pärast Zoomi vestlust parlamendiliikmetega „väga tungivalt” tagasi. Allikad lisasid, et Johnsoni jutt ei olnud seotud vaktsiinitüliga Euroopa Liiduga, vahendab BBC News.

Üks valitsuse allikas ütles, et peaminister viitas kasumimotiivile, mis paneb ettevõtteid uusi tooteid arendama.

Johnsoni sõnad kohtumisel, millest esimesena kirjutas Briti kõmuleht The Sun, olid teadete kohaselt järgmised: „Põhjus, miks meil on vaktsiiniedu, on kapitalism, ahnus, mu sõbrad.”