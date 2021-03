Biden ei pea Põhja-Korea värsket raketikatsetust provokatsiooniks

Põhja-Korea teatas, et lasi nädalavahetusel välja mitteballistilisi tiibrakette, mis ei riku ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioone, vahendab BBC News.

Lõuna-Korea teatas, et kaks tiibraketti lasti pühapäeva varahommikul Põhja-Koreast Onchonist Kollasesse merre.

Vastates eile ajakirjanike küsimustele ütles Biden: „Me saime teada, et miski ei ole muutunud.”

Küsimusele, kas ta peab katsetust provokatsiooniks, vastas Biden: „Ei, kaitseministeeriumi sõnul on see tavaline asi. Selles, mida nad tegid, ei ole midagi uut.”

ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonidega on Pyongyangil keelatud ainult ballistiliste rakettide väljalaskmine.

USA kõrged julgeolekuametnikud ütlesid, et peavad katsetust Põhja-Korea tavapäraseks sõjaliseks tegevuseks.

USA valitsus on varem teatanud, et on püüdnud nädalaid Põhja-Koreaga diplomaatilist kontakti saavutada. Pyongyang ei ole Bideni ametisse astumist veel kuidagi kommenteerinud.