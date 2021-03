Martin Helme tõkestaks rändamist: turismireisid Aafrikasse jätkuvad, see ei ole normaalne

Helme ütles, et palju enam teha ei anna, sest enamik meetmeid on juba kasutusele võetud, küll aga peaks tõhustama kontrolli piiridel, et inimesed ei saaks reisida nendesse välismaa paikadesse, kust on toodud uued agressiivsed viirustüved.

Koroonapositiivne peaminister Kaja Kallas kirjutas täna Facebookis, et nakatumine on jätkuvalt tõusuteel. "Kui viiruse levik ei peatu, siis jääb Eesti kogu suveks lukku – nagu meie lõunanaaber Läti on olnud lukus novembrist saati. Seisab majandus, seisab sotsiaalne suhtlus, seisab kõik. Valitsus võib kehtestada lõputult piiranguid, aga inimesed on need, kes peavad piirangutest kinni pidama," märkis ta.