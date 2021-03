Õpilased enne kuud aega koolipinki ilmselt ei naase

Kontaktõpe peatati koolides täielikult 11. märtsist, esialgu kuuks ajaks, vahendab ERR. "Kuna tulemas on aprillikuu koolivaheaeg, siis tõenäoliselt me peame valitsuses otsustama seda, et ka koolivaheaja eelsel nädalal on lapsed kaugõppel ja vaadata siis edasi, et kui nakatumiskordaja R läheb juba märkimisväärselt alla 1, näiteks 0,8 peale, siis me saaksime hakata järk-järgult lapsi kooli saatma," kommenteeris haridus- ja teadusminister Liina Kersna.