Maris Jesse: jääkdooside saajatena peaks arstid eelistama üle 50-aastaseid

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et osa perearstikeskusi on läinud seda teed, et registreerinud järjekorda inimesi, kes teatanud, et kui eakate ja riskirühmade vaktsineerimisel peaks doose üle jääma, on nad nõus kohe kohale tulema ja laskma end vaktsineerida, vahendab ERR.