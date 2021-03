Politseinikud kasutasid neid Narvas kirvega rünnanud mehe vastu taserit

Operatiivkeskuse juht tuletab meelde, et alkoholi kuritarvitamine ning alkoholijoobes tehtud valikud võivad ohtu seada inimese enda ja teinekordki ka teiste inimeste elu ja tervise. „Meie praktikas on olnud juhtumeid, kus väikesest sõnalisest kähmlusest, mida oleks kainena võimalik hõlpsasti lahendada vägivalda kasutamata, kasvab alkoholi tõttu tragöödiaks. Seega võiks alkoholi tarvitades olla seltskonnas ka kaine inimene, kes aitaks ennetada joobes inimeste arveteklaarimisi ja jälgiks, et purjutanud inimesel ei tuleks ideed haarata mõnda ohtlikku eset, millega võib nii endale kui ka teistele viga teha, olgu selleks siis nuga, kirves, käärid või suisa relv,“ rääkis ta ja lisas, et kui nähakse või kuuldakse inimesi, kelle koosviibimine võib ohtu kujutada neile endile või teistele, siis sellest tuleks teada anda hädaabinumbril 112.