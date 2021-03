Irja Lutsar: tahaks loota, et saame viirusest jagu sõjaväeta tänaval

Oktoobri lõpust on koroonaviiruse levik jõudsalt kasvanud. Isegi mõningane platoo ei muutunud langustrendiks, vaid jaanuari lõpust sai viirus veel rohkem jõudu ning püstitas sisuliselt iga päev uusi nakatumisrekordeid. Täna teatas peaminister Kaja Kallas, et olukord on väga kehv ning kui piirangutest kinni ei peeta, tuleb Eesti suveks lukku keerata. Professor Irja Lutsar märkis, et polegi enam piiranguid, mida veel kehtestada, nüüd tuleb loota kodanike mõistlikkusele.