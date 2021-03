Poola kirjanikku ähvardab presidendi lollpeaks nimetamise eest vanglakaristus

Poola populaarsete telesarjade „Ślepnąc od świateł” ja „Belfer” stsenarist Żulczyk teatas, et prokuratuur esitas talle süüdistuse riigipea solvamise eest Facebooki postituses, vahendab AFP.

Eelmise aasta 7. novembril kommenteeris Żulczyk Duda omapäraselt sõnastatud säutsu, milles Duda õnnitles Bidenit „eduka presidendikampaania” puhul, aga teatas, et ootab „nominatsiooni valijameeste kogu poolt”.

Varssavi ringkonnaprokuratuuri esindaja Aleksandra Skrzyniarz ütles eile Poola uudisteagentuurile PAP, et süüdistused esitati mehele nimega Jakub Ż.

Skrzyniarz lisas, et süüdistus esitati varem sel kuul ja et kahtlusalune kuulati üle, aga ta ei tunnistanud väidetava akti toimepanemist ja andis selgitusi.

„Ta andis mõista, et avaldus kujutas endast kriitilist hinnangut presidendi tegevusele,” ütles Skrzyniarz.

Oma postituses ütles Żulczyk, et „ei ole olemas sellist asja nagu „nominatsioon valijameeste kogu poolt”", ja lisas, et Bideni presidendiks nimetamne on puhas formaalsus.