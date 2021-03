Tütar: viisin Halliste hooldekodusse terve ema, 16 päeva hiljem sain teate tema surmast

“Ma ei oleks meie lugu rääkinud, aga kui ma tänast Sakalat lugesin ja sain teada, kuidas seal vanainimestega käitutakse, ei saanud ma rääkimata jätta,” tõdes Lehte tütar, keda nimetame naise palvel Aimeks. Viljandi on väike linn, Aime on leinas ega soovi suurt tähelepanu. “Mul on tunne, et viisin oma ema tapale. Mitte keegi ei öelnud meile, et majas on koroona.”

Selgub, et perele valetati mitmes asjas, muuhulgas ka memme surma aja osas.