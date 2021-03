Kaja Kallas: koroonaviiruse levik on kasvanud, Eesti võib jääda kogu suveks lukku

Avaldame peaministri postituse täismahus.

"Kallid eestimaalased, meil on suur probleem.

Tutvusin täna teadusnõukoja ja Terviseameti värskete materjalidega, mis näitavad selgelt ühte – kuigi piirangud on hakanud stabiliseerima viiruse leviku senist plahvatuslikku kasvu ja piirangute lõplikku mõju on veel vara näha, on nakatumine jätkuvalt tõusus. Väikeses, aga kindlas tõusus.

Numbrid võivad olla külmad, aga nad ei valeta. Nakatumine on eelmise nädalaga võrreldes 7% kasvanud. Vanusrühmas 55-85 on nakatumise kasv olnud üle 10%. Pole ühtki maakonda, kus nakatumiskordaja oleks alla 1, paljudes maakondades on nakatumine pööranud tõusule. Päevas viib koroonaviirus haiglatesse keskmiselt 75-80 inimest. Päevas sureb koroonaviiruse tõttu keskmiselt 10 eestimaalast. Need inimesed ei ole numbrid, nad on meie pereliikmed, sõbrad, naabrid, töökaaslased.

On viimane aeg ennast kokku võtta. Ulatuslike piirangute kehtestamise ajal püstitatud optimistlikum prognoos, kus nakatumine jõuab aprilli keskpaigaks alla 500 inimese päevas, on käest libisemas. Kui viiruse levik ei peatu, siis jääb Eesti kogu suveks lukku – nagu meie lõunanaaber Läti on olnud lukus novembrist saati. Seisab majandus, seisab sotsiaalne suhtlus, seisab kõik. Valitsus võib kehtestada lõputult piiranguid, aga inimesed on need, kes peavad piirangutest kinni pidama. Valitsus võib piiranguid kehtestama jäädagi, aga nakkus levib ikkagi inimeselt inimesele. See saladuslik nakkuskordaja R tähendab endiselt seda, et üks nakatunud inimene annab nakkuse edasi rohkem kui ühele inimesele. Kallid eestimaalased, viiruse leviku peatamine on sõna otseses mõttes meie kätes.