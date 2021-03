Putinile tehakse täna vaktsiinisüst ilma kaamerateta ega öelda, millist vaktsiini ta saab

Kommenteerides ühe ajakirjaniku arvamust, et kaadrid presidendi vaktsineerimisest võiksid olla heaks stiimuliks teistele venemaalastele ka enese vaktsineerida laskmiseks, ütles Peskov: „President pühendab, vaadake, niigi piisavalt märkimisväärse osa oma tööajast üritustele, vestlustele, nõupidamistele, mis on seotud vaktsineerimisega, vaktsiinide tootmisega ja nii edasi. Seetõttu teeb president vaktsiinide propagandaks niigi väga palju.”

„Ma ei oska seda öelda, ma ei tea täpselt. Kuidas arst vajalikuks peab, nii kõik tehakse. Vaktsineerimine on lihtne protseduur ja võttes arvesse presidendi töögraafikut, tehakse see nii, et mõjutada minimaalselt presidendi tööaega,” vastas Peskov.

„Üht kolmest... Me ei hakka spetsiaalselt ütlema, millist. Kõik kolm Vene vaktsiini on absoluutselt usaldusväärsed. Need on väga head, usaldusväärsed ja efektiivsed,” lausus Peskov.