Lääne-Virumaal tapeti 56-aastane mees

21. märtsil kell 03.39 sai politsei teate, et Aseri aleviku tänaval lebab mees ning mehe juures on näha ka verd. Teataja üritas mehele esmaabi pakkuda, kuid hoolimata kõigist pingutustest suri mees enne kiirabi saabumist.

Ida prefektuuri operatiivjuhi Üllar Kustala sõnul juhtuvad säärased traagilised juhtumid Lääne-Virumaal väga harva. „Kahjuks juhtub enamik vägivallajuhtumeid alkohoolsete jookide tarvitamise tagajärjel. Ka see traagiline juhtum on veel üks näide, milliste tagajärgedeni võib alkoholi tarvitamine viia. Inimesed panevad üldjuhul süütegusid toime joobeseisundis ning sageli on need teod sellised, mida tuleb hiljem kahetseda,” lisas Kustala.