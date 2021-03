Soome kaitsepolitsei aastaraamatus nimetatakse suurimateks ohtudeks parem- ja islamiäärmuslasi

Ohutase on Supo teatel eelmise aastaga võrreldes samasugune, aga paremäärmuslaste olukorrapilt on varasemast murettekitavam, vahendab Yle Uutiset.

Supo teatel on paremäärmuslaste oht Soomes suurenenud. Supo on tuvastanud paremäärmuslasi, kellel on võimekus ja motivatsioon terrorirünnaku toimepanemiseks. Supo teatel on ilmnenud ka viiteid konkreetsete ettevalmistuste kohta.