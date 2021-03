Mulgi Häärberis kolm surnud hoolealust, prokuratuur alustas kriminaaluurimist

Haigla pöördus korrakaitseorganite poole, et saaks selgeks, kas eakate hooldekodu on jätnud oma kliendid abitusse seisu. Nimelt leidis eelmisel nädalal hooldekodu külastanud kiirabi sealt kolm inimest, kes olid üliraskes seisus ja on nüüdseks surnud.

Sotsiaalkindlustusameti poolt laekunud kuriteokaebuse põhjal alustas Lõuna ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetluse paragrahvi alusel, mis käsitleb vabaduse võtmist seadusliku aluseta.

Kuriteokaebuses seisab, et 4. märtsil tuvastas eakatekodu kontrollinud Viljandi haigla kvaliteediõde, et selle koridoride vaheuksed ja klientide tubade uksed on lukustatud nii, et kliendil puudus võimalus neid ise avada ja soovi või hädavajaduse korral toast lahkuda.

Prokuratuuri pressiesindaja Maria Gonjak täpsustas, et sellega on seadusliku aluseta võetud eakatekodus viibivate klientide vabadus.

"Kriminaalmenetluse käigus kontrollitakse kõiki asjaolusid, seal hulgas ka seda, kas asutuse ja selle töötajate tegevuse või tegevusetuse tulemusena on kellelegi põhjustatud tervisekahjustus või keegi jäänud vajaliku abita," lisas Gonjak.

Mulgi Häärberi juhataja Merle Palk ütles Delfile, et ta on parasjagu hõivatud ning ei saa seega esitatud süüdistusi kommenteerida.

Hooldekodu ületas uudiskünnise ka märtsikuu algul, mil ajaleht Sakala kirjutas, et Mulgi Häärberis on koroonaviirusesse haigestunud hulgi vaktsiinist keeldunud elanikke ning mitmeid töötajaid. Teiste hulgas ja hooldekodu juht. Palk ütles, et kuna vaktsiini pakuti hooldekodu elanikele „nagu müügimehed pressiksid oma kaupa peale“, tekkis lisaks umbusule ka trots. „Mina sain selle poriloigust,“ arvas Palk ise ja selgitab, kuidas käis soojade ilmade saabumisel õues vett läbi laskvate jalanõudega, jalad said aga märjaks.