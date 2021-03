FOTOD | Mulgi Häärberis kolm surnud hoolealust, prokuratuur alustas kriminaaluurimist

Haigla pöördus korrakaitseorganite poole, et saaks selgeks, kas eakate hooldekodu on jätnud oma kliendid abitusse seisu. Nimelt leidis eelmisel nädalal hooldekodu külastanud kiirabi sealt kolm inimest, kes olid üliraskes seisus ja on nüüdseks surnud.

Esimesed kaks märtsi algul haiglasse toodud patsienti saabusid valvearsti sõnul teadvushäire ja hingamispuudulikkusega. Lisaks märgati haiglas, et patsientidel olid lamatised ja vedelikupuudus, ühel oli ka kõrge palavik. Ka järgmised haiglasse toodud patsiendid olid neid vastu võtnud arsti sõnul tugeva hooldusdefitsiidiga.

Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere ütles Delfile, et haiglale on tavaprotseduur teatada vastavale ametkonnale, kui nähakse ohtu inimeste tervisele. "Puudutab see siis vigastusi, vägivallakahtlusi või lastega seotud koduseid probleeme. Me oleme alati selle eest väljas, et patsientide heaolu eest seista“.

Sotsiaalkindlustusameti poolt laekunud kuriteokaebuse põhjal alustas Lõuna ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetluse paragrahvi alusel, mis käsitleb vabaduse võtmist seadusliku aluseta.

Kuriteokaebuses seisab, et 4. märtsil tuvastas eakatekodu kontrollinud Viljandi haigla kvaliteediõde, et selle koridoride vaheuksed ja klientide tubade uksed on lukustatud nii, et kliendil puudus võimalus neid ise avada ja soovi või hädavajaduse korral toast lahkuda.

Prokuratuuri pressiesindaja Maria Gonjak täpsustas, et sellega on seadusliku aluseta võetud eakatekodus viibivate klientide vabadus.

"Kriminaalmenetluse käigus kontrollitakse kõiki asjaolusid, seal hulgas ka seda, kas asutuse ja selle töötajate tegevuse või tegevusetuse tulemusena on kellelegi põhjustatud tervisekahjustus või keegi jäänud vajaliku abita," lisas Gonjak.