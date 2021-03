USA tervishoiuametkond kahtleb AstraZeneca esitatud koroonavaktsiini katsetuse andmetes

See seab kahtluse alla, kas AstraZeneca saab taotleda USA-s lähiajal luba vaktsiini erakorraliseks kasutuselevõtuks, vahendab Reuters.

Katsetust jälginud sõltumatu andmeohutuse jälgimise amet (Data Safety Monitoring Board – DSMB) on „väljendanud muret, et AstraZeneca võis kaasata sellelt katsetuselt vananenud informatsiooni, mis võis anda ebatäieliku ülevaate efektiivsusandmetest”, teatas oma avalduses USA riiklik allergia ja nakkushaiguste instituut (NIAID).

NIAID-i juhib USA nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci ja see kuulub USA riiklike tervishoiuinstituutide hulka.

„Me kutsume ettevõtet tegema DSMB-ga koostööd, et efektiivsusandmed üle vaadata ja kindlustada, et nii kiiresti kui võimalik avalikustatakse kõige täpsemad värsked efektiivsusandmed,” teatas NIAID, lisades, et DSMB informeeris AstraZenecat oma murest.