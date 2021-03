ERISAADE | Vladimir Svet: Sputnikut oodatakse Facebookis, reaalset vaktsiini taheti Lasnamäel kärata ja meeletu huviga

Koroonaviirus levib üle Eesti ja igal pool, kuid suuremate nakatumisnäitajatega on tähelepanu pälvinud Tallinna Lasnamäe linnaosa, kus inimesed elavad suurtes majades, tihedasti koos. Delfi „Erisaates“ rääkis suure linnaosa vanem, Vladimir Svet, miks on olukord Lasnamäel keeruline ja millised on väljavaated. Svet seletab, et inimesed on viimastel nädalatel muutunud hoolsamaks näiteks maskikandmise osas, kuigi koroonakolletega majade postkastidesse pandud maskipakid on toonud talle seinast-seina tagasisidet. Mis puutub Lasnamäelaste valmidusse vaktsineerida, siis Svet annab mõista, et sotsiaalmeedia ei peegelda inimeste päris seisukohti. Tema sõnul on Lasnamäelaste huvi süsti saada meeletu. Saatejuht on Raimo Poom.

Mis olukord Lasnamäel siis on. Sotsiaalminister Tanel Kiik on mures olukorra pärast Lasnamäel, räägitakse, et väga paljudes ühistutes on koroonaviirus sees. On olukord väga hull?

Kui räägime Lasnamäest, siis see pole mingi vaakumis eksisteeriv magalarajoon. See on Tallinna osa. Meil on keeruline ja ebaõige võrrelda Lasnamäed teiste kohalike omavalitsiustega. Tihti kõrvutatakse Lasnamäed ja Tartut, kuna nad elanikkonna järgi oleksid justkui võrreldavad. Aga kui mõtleme selle peale, kus Lasnamäelased töötavad, kes käib Lasnamäel poes, tööl, siis ei saa vaadata Lasnamäed eraldi ülejäänud linnast.

Kui aga sellele keskenduda, siis on meil tõesti väga kõrge haigestumus kui võrrelda teiste linnaosadega. Me näeme selle taga kahte põhilist probleemi. Esimene asjaolu on see, et inimesed elavad väga tihedalt. Enamus inimesi elab mitmekordses, nõukaaegses kortermajas. Neist moodustavad suure osa 9-korsed majad, kus asustus on eriti tihe ja inimesed on sunnitud kasutama lifte. Näeme, et kuna asustustihedus on suur, inimesed kohtuvad tihti kaubanduskeskuses, ühistranspordis, kasutavad neid teenuseid oluliselt rohkem neid teenuseid, kui mõnes teises linnaosas, kus on rohkem eramuid.