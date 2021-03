Koola poolsaarel lumelaviini alla jäänud 13-aastane tüdruk suri

„Äsja saabus uurijalt kohapealt informatsioon selle kohta, et meedikud konstateerisid lapse surma,” teatas uurimiskomitee ametlik esindaja Alina Aleksandrovitš, vahendab Interfax.

Varem teatas oblasti kuberner Andrei Tšibis Instagramis, et tüdrukut ära tooma lendas helikopter.

Tšibis ütles, et laviini alla jäänud turismigrupi laager on raskesti ligipääsetavas kohas ja evakueerimist raskendab teede täielik puudumine. Päästjatel tuleb rajada ise tee tehnika jaoks.

Varem teatas kuberneri pressiteenistus, et turismigrupi juht ütles, et tüdruk on elus, aga raskes seisundis.