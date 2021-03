Lavrov: Euroopa Liit on kõik suhted Venemaaga purustanud

„Meil on Hiina hea naaber ja Euroopa Liit on samuti meie naaber ning me oleme alati olnud huvitatud meie suhete edasiarendamisest kõigil asimuutidel. Kui Euroopa need suhted purustas, lõhkudes lihtsalt kõik mehhanismid, mida loodi palju aastaid, ja meile jäid partneriks ainult teatud Euroopa riigid, kes tahavad juhinduda oma rahvuslikest huvidest, siis ilmselt viib see objektiivselt selleni, et meie suhted Hiinaga arenevad kiiremini, kui see, mis on alles jäänud suhetest Euroopa riikidega,” ütles Lavrov täna pressikonverentsil Hiinas, vahendab Interfax.