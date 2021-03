Saksamaa pikendas koroonapiiranguid 18. aprillini ja keelas avaliku elu lihavõtete ajal

Liidukantsler Angela Merkel tegi piirangud teatavaks täna varahommikul pärast pikale veninud videokohtumist 16 liidumaa juhtidega. Ligi kolm nädalat tagasi olid samad osapooled kokku leppinud mõnede piirangute leevendamise plaanis, vahendab Associated Press.

Pärast seda on aga nakatumine Saksamaal pidevalt kasvanud, sest kõigepealt Suurbritannias avastatud nakkavam viirusetüvi on domineerivaks muutunud. 28. märtsil lõppema pidanud piirangud kehtivad nüüd 18. aprillini.

„Kahjuks peame me seda hädapidurit kasutama,” ütles Merkel Berliinis ajakirjanikele.

Nädalane nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli Saksamaal eile 107. Kolm nädalat tagasi oli see 65 kandis.

Avalik elu otsustati suuresti keelata 1.-3. aprillil. Sel perioodil on suurem osa poode suletud. Avalikud kogunemised on keelatud 1.-5. aprillil, et inimesed kodus püsiksid.