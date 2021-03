Austraallasi vapustavad parlamendihoones filmitud seksivideod

Peaminister Scott Morrison on seoses seksuaalvägivalla süüdistustega juba niigi surve all. Muu hulgas väidetakse, et valitsuse naissoost nõunik vägistati kolleegi poolt. Morrison nimetas töötajate käitumist parlamendis häbiväärseks, vahendab AFP.

Need on tekitanud uue pahameeletormi naissoost parlamendiliikmete ja Austraalia avalikkuse hulgas. Varasemad vägistamissüüdistused kutsusid esile üleriiklikud meeleavaldused.

Vilepuhuja „Tom” ütles uudisteväljaannetele, et valitsuse personal ja parlamendiliikmed kasutasid parlamendihoone palvetuba tihti seksimiseks, ning väitis, et valitsuskoalitsiooni parlamendiliikmete lõbustamiseks toodi parlamendihoonesse prostituute.

„Tom” lisas, et grupp töötajaid tegi endast pidevalt paljastavaid fotosid ja ta sai neid nii palju, et muutus „immuunseks”.

Vilepuhuja sõnul mõtlesid mehed, et võivad teha, mida iganes tahavad, ja kuigi ta ei arva, et rikutud oleks seadusi, peab ta neid moraalselt pankrotis olevaks.

Naiste asjade minister Marise Payne ütles, et need paljastused on enam kui pettumust valmistavad, ning leidis, et on vaja valitsuse juurdlust parlamendi töökohakultuuri kohta.