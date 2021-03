VILJA KÜSIB | Urmas Sule istub neljal toolil. Kuidas on see võimalik?

Olete öelnud, et isegi teie uskunud meid jõudvat nii pööraste nakatamisnäitajateni, nagu oleme jõudnud. Olete tööl juba eelmise aasta lõpust, kuidas siis mitte?

Eks ma olin samas situatsioonis kui kõik teised inimesed. Neist, kes praegu selle probleemiga tegelevad, ei kujutanud ilmselt suurem osa ette, et olukord võib selliseks minna – või vähemasti me lootsime, et see ei lähe nii.

Kelle süü see on, et oleme kõige koroonahaigem riik maailmas?

Ma ei paneks selliseid olukordi kellegi süüks. Ühe või kahe inimese süül ei saa selliseid asju tekkida. Süüdi on üks isik ja see on koroonaviirus. Asjaolud on nii kujunenud, praegu peame tegelema selle probleemi lahendamisega.

Terviseameti juht Üllar Lanno on lubanud suve ära jätta, kui inimesed korralikult käituma ei hakka. Kas selline ähvardamine on kohane?

Eri inimesed väljendavad end erinevalt. Kui Üllar Lanno on nii öelnud, siis on ta tõenäoliselt soovinud head. Eelmise aasta lõpuks ja selle aasta alguseks oli kogukondlik hirmutunne kadunud. Seda hirmutunnet, mis edasi viib, ja kokkuhoidmist tekitada ei ole kindlasti patt.

Ütlesite juba ametisse astudes, et haiglate suutlikkus on viimase piiri lähedal. Praegu on haiglas ümmarguselt 700 inimest. Millal suutlikkuse piir kätte jõuab?

Praegu liigitame haiged kaheks: Covid 10 põdejad ja teised.

Kui ütlen 700, mõtlen Covidi patsiente.

Peale selle, et peame suures hulgas nakkushaigeid ravima, on tarvis aidata kõiki teisi haigeid. Sellest ei saa kuidagi taganeda. Peame leidma kahe haigete grupi vahelise kompromissi. See on väga suur väljakutse. Põhja regioonis kujunenud olukord on kõige ebamugavam. Haigestumise epitsenter on Harjumaal ja Tallinnas on viinud selleni, et Tallinna haiglad on väga täis, väiksematel haiglatel on aga Tallinna haigeid aidata ülikeeruline.

Kui palju haigeid on Lõuna-Eestisse viidud?