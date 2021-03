Urmas Sule Foto: Ago Tammik

Aasta kestnud pandeemia on ühiskonda ja inimhingi räsinud rängalt, ent head uudised lasevad end üha oodata. Oleme ehk ise süüdi, et haiglad piripardani tõbiseid täis on? Teisipäeval kell 14 algavas otsesaates astub üles terviseameti kriisistaabi juht Urmas Sule.