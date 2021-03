Kaitseminister Laanet: naised, olete oodatud Kaitseväkke

„Nii meestel kui ka naistel on võrdsed võimalused ajateenistuses oma tugevusi ja võimeid näidata ning hiljem tegevteenistusse asuda. Siiski on riigikaitsevaldkonna ümber siiani väga palju eksitavaid müüte ja teadmatust, mistõttu paljud naised seda karjääriteed isegi ei kaalu,“ selgitas Laanet kampaania vajalikkust.

Laanet märkis, et ehkki naiste osakaal riigikaitses kasvab iga aastaga, täidavad naised vaid ligi kümme protsenti kaitseväe tegevteenistuse ametikohtadest. „Kaitseväelase karjäär on naistele avatud ja tõsiselt võetav valik nagu iga teine töövaldkond,” ütles ta.

Laanet rõhutas, et ajateenistuse läbimine arendab oskusi, mis tulevad kasuks ka edaspidises elus ükskõik missuguse elukutse valikul. „Enesekindlus, distsipliin, juhtimise ja meeskonnatöö oskus, otsustusvõime, prioriteetide seadmine, strateegiline ja kriitiline mõtlemine, kohanemisvõime pingelistes olukordades, ellujäämisoskused – need on vaid mõned tugevused, mis on kaitseväes olulised ning mida ajateenistuses arendatakse,“ täpsustas Laanet.