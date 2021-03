Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet avaldas täna arvamusloo, milles markeeris, et Viru-Nigula ja Anija valdade koroonaviirusesse nakatumise määr on Lasnamäe omaga sama kõrge. Kuigi kõigis kolmes piirkonnas on nakatumisnäitajad kõvasti üle Eesti keskmise, siis päris üks ühele neid siiski võtta ei saa.

Lasnamäe nakatumisnäitaja on terviseameti andmetel tänase seisuga 3033,93, Viru-Nigula vallas on see 2530,83 ning Anija vallas 4133,83. Võrreldes nädal varasemaga on nakatumisnäit Viru-Nigula vallas langenud, teises kahes piirkonnas tõusnud.