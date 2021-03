Terviseameti: Venemaa peakonsulile Ida-Virumaal vaktsineerimisel ei lähtutud vaktsineerimiskavast

Terviseamet tuvastas menetluse käigus, et SA Ida-Viru Keskhaigla tegevuspraktikas esinesid puudused ja patsiendi vaktsineerimisel ei lähtutud vaktsineerimiskavast. Jaanuaris 2021 kuulusid prioriteetsete sihtrühmade hulka tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajad ning hoolekandeasutuste kliendid.

„Riikliku järelevalvemenetluse käigus tuvastatud vajakajäämised on nüüdseks kõrvaldatud ning haigla on võtnud kasutusele meetmed, et analoogiliste puuduste tekkimist edaspidi vältida,“ ütles Terviseameti nakkushaiguste osakonna spetsialist Juta Varjas.