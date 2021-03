VIDEO | Tanel Kiik meeleavaldajatest: elavad kuskil teises maailmas, kus pole viiruseid ja valgusfoorid-turvavööd on üleliigsed

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige arvates mõistab enamik eestlasi COVID-19 kriisi tõsidust ning on nakatumisnäitajate alla saamise nimel valmis ühiselt pingutama. Kuid on ka erandeid.

"Kahjuks, nagu näitasid siin ka mingid kummalised sündmused, on ka neid inimesi, kes elavad kuskil teises maailmas, kus ei ole olemas viiruseid ja muid ohte, kus valgusfoorid ja turvavööd on üleliigsed ja üldse võiks igaüks ise enda raviga tegeleda," iroonitses Kiik, viidates nädalavahetusel aset leidnud meeleavaldustele.

"Sõidame Eestimaa vabaks!" aktsiooni raames kogunesid sajad eestlased laupäeval autorongkäikudele üle Eesti, et avaldada meelt koroonapiirangute, maski kandmise jms vastu. Enda tegevust võrreldi Balti ketiga.

Samuti tuletas minister Kiik meelde, et kõiksugu üritused peaksid praegusel ajal piirduma pereringiga.

"Ei ole jäänud kaua aega suveni. Ma arvan, et ka kõige noorem inimene suudab mistahes kogunemiste, sünnipäeva tähistamisega kannatada see paar kuud. Oodata ära periood, kus nakatumisnäitajad on madalamad, ühiskonna vaktsineeritustase oluliselt kõrgem."