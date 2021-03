Projekt: Putini salapalee ehitus neelas alla aastakümneid tegutsenud lastelaagri

Vene presidendi Vladimir Putini väidetav Musta mere äärne salapalee mattis enda alla laste suvelaagri Kuldne Viinapuu. Mitu aastat tagasi müüdi laager Putini sõpradega seotud ettevõttele, mis on nüüd Putini palee ehitusega seotud.

Uuriva ajakirjanduse keskuse Projekt möödunud nädalal avaldatud uurimusest selgub, et kunagise lastelaagri aladel käib nüüd luksussuvilate ehitus. Praskovejevkas asunud laager avati esimest korda juba 1968. aastal. Tegutsemise ajal külastas laagrit igal suvel rohkem kui 2000 last.

„Esimesed kuulujutud selle kohta, et nad ehitavad Putinile kuskile lähedale suvilat, hakkasid ringi liikuma aastal 2009 või 2010. Kõik algas viinamarjaistanduste ilmumisega. Neid käidi pidevalt patrullimas, aga nad asusid täpselt meie jalgpalliväljaku kõrval. Pidime väga ettevaatlikud olema, et pall sinna ei maanduks," rääkis Projektile Sofia Bragina, kes veetis kõik oma lapsepõlvesuved Kuldses Viinapuus.

Üks endine lastelaagri töötaja meenutas, et lähedalasuvasse metsa ilmusid mundris mehed aastal 2013 või 2014. Nende ainukeseks eesmärgiks tundus olevat telkijaid ja muid metsas viibijaid sealt eemale peletada.

Kuldse Viinapuu lähedale ilmunud viinamarjaistanduste omanik on ettevõtte nimega Lasuurmari. Tänasel päeval kuulub istandus kahele Putiniga seotud ärimehele: miljardär Gennadi Timtšenkole ja Putini lapsepõlvesõbra Pjotr Kolbini pojale Vladimir Kolbin.

Vene opositsionäär väitis Aleksei Navalnõi jaanuaris avaldatud videos, et Lasuurmari on üks neist ettevõtetest, mis on seotud Putini palee ehitamisega.