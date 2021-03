Riina Sikkut: valitsusel pole plaani, kuidas peatada koroonaviiruse levik töökohtades

„Vaatamata kaks nädalat tagasi rakendatud piirangutele püsib nakkuse levik väga kõrge. Juba sügisel oli meil ohtralt töökohakoldeid, aga praegu moodustavad töökohakolded enamuse. Väga paljudel elualadel ei ole kaugtöö võimalik - nakkuse leviku piiramiseks oleks seega hädavajalik, et positiivse testitulemuse saanud inimesed ja nende lähikontaktsed jääksid isolatsiooni. On arusaamatu, miks opositsiooni konstruktiivset ettepanekut ei soovita isegi edasi arutada, kuigi koalitsioonil endal ei ole plaani, kuidas tõmmata nakatumisele pidurit,“ ütles Riina Sikkut. Kui niisama oodata-vaadata, siis varsti ei jää muud üle, kui kehtestada uued piirangud, lisas ta.

Sotsiaaldemokraatide eelnõu näeb ette, et nii nakatunutele kui lähikontaktsetele tuleb maksta haigushüvitist alates esimesest haiguspäevast 100 protsendi ulatuses töötasust kuni töövõime taastumiseni või karantiini lõpetamise päevani. „Heldem haiguspäevade hüvitamine on võrreldes teiste kriisimeetmetega suhteliselt väike kulu - nakkuse leviku kontrolli alla saades on see aasta lõpuni umbes 8,5 miljonit eurot, mis on kõigest 1,3 protsenti lisaeelarve mahust,“ selgitas Sikkut.

Sotsiaalkomisjoni aseesimehe Helmen Küti sõnul ei osanud sotsiaalministeeriumi esindajad komisjonis kuidagi selgitada, miks on töökollektiivide kollete arv tõusnud. „Vastuseta jäi ka küsimus, kas see, kui inimene tuleb positiivsena tööle, et mitte kaotada sissetulekus ja nakatab seetõttu oma kolleege, kaalub ülesse need 8,5 miljonit eurot, mida riik võiks kriisimeetmena maksta esimese haiguspäeva eest,“ sõnas Kütt.