VIDEO | Tanel Kiik: kolmandik Tallinnas koroonasse nakatunutest on Lasnamäelt

"Tallinnas tuleb panna fookus sinna, kus on madalam vaktsineeritus, sest see suurendab riski sattuda haiglaravile," rääkis Kiik. Näiteks toimusid möödunud nädalavahetusel Lasnamäe, Maardu ja Loksa elanike vaktsineerimised.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann sõnas tänasel pressikonverentsil, et vaktsineerimiseks mõeldud vabad ajad broneeriti kiiresti ja Lasnamäe meditsiinikeskuses Medicum tehti kahel päeval üle 1300 vakstineerimise.

Sotsiaalministeeriumil on kavas Kiige sõnul teha täiendavad kampaaniad seal, kus nakatumiste arv on kõrge ja vaktsineerituse hõlmatus madal, peale Tallinna on nii ka Ida- Virumaal.