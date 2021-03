ERISAADE | Hiina luure ja mõjutus Eestis: miks usub riigikogu liige oma ekspertide asemel kommunistlikku parteid?

Tänane erisaade keskendub Hiina luure- ja mõjutustegevusele Eestis. Nimelt kirjutas läinud reedel Eesti Ekspress, et Tallinna Tehnikaülikooli teadlane Tarmo Kõuts töötas aastaid salaja Hiina sõjaväeluure heaks. Kolmeks aastaks vangi mõistetud Kõutsist, kellel oli taskus nii Eesti riigisaladuse kui NATO saladuse luba, sai esimene eestlane, kes teadaolevalt Hiina luure kasuks töötas.

Jüris räägib, et kuna siiamaani oleme Eestis “harjunud” Vene luureasutuste agressiivse tegevusega, siis tunnetame otse idapiiri tagant tulevad ohtu paremini. “Teine suurem erinevus [võrreldes Vene luurega] on see, et Hiinal on võimekust mitmel rindel tegutseda. Tihtilugu need inimesed, kes Hiina jaoks infot koguvad, ei pruugigi olla üldse luure- või operatiivtöötajad. Nad võivad olla kohapeal elavad elanikud, äridelegatsioonide liikmed, poliitilised kontaktid - misiganes,” ütleb Jüris.

Kui Kõutsi värbas sõjaväeluure ehk Hiina Rahvavabariigi sõjaväe keskkomitee ühendatud peastaabi luurebüroo, siis sarnase eesmärgiga toimetab ringi veel mitmeid teisi Hiina asutusi. Näiteks Tšehhi vastuluure hoiatas hiljuti, et lisaks sõjaväeluurele tegutseb Prahas aktiivselt ka Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee rahvusvaheline osakond (ILD), riigi julgeolekuministeerium (MSS) ja avaliku julgeoleku ministeerium (MPS).

Jürise sõnul on tõenäoline, et need asutused tegutsevad ka siin ning eraldi tõi ta välja just ILD. See asutus keskendub suhete loomisele poliitiliste parteidega. “Neil on poliitilised sidemed loodud peaaegu 600 erineva parteiga üle maailma. Ka Eestis on nad olnud väga aktiivsed. Olen näinud kõigi suuremate parteide läbikäimist selle osakonnaga,” selgitab Jüris.