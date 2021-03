Islandil tunglesid tuhanded huvilised purskavat vulkaani vaatama

Viimase nelja nädala jooksul on piirkonnas toimunud üle 40 000 maavärina, mis on tohutu hüpe alates 2014. aastast, mil keskmiselt registreeriti 1000-3000 maavärinat aastas. Võimud on seetõttu juba nädalaid hoiatanud, et vulkaanipurse on lähedal.