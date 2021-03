KUULA SAADET | Mis on tulevikus Eestis põhiline energiaallikas?

Seekordses saates tuleb jutuks TalTechi magistritaseme õppekava nimega Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas . Kristjan Hirmol on külas üks eriala lektoritest – Taavi Raadik – ja sedasama eriala õppiv tudeng Silver Suits.

Tegemist on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühiselt loodud õppekavaga – esimesel semestril õpivad tudengid Tallinnas, teisel suundutakse õppima Tartusse. Taavi Raadiku sõnul pakub see tudengitele vaheldust, kuna erinevates kõrgkoolides on pisut erinev õpetamismetoodika.