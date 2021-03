Eestisse saabub sel nädalal üle 35 000 COVID-19 vaktsiinidoosi

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles täna terviseameti pressikonverentsil, et märtsi jooksul on Eestisse praeguseks tulnud rohkem vaktsiini kui eelnenud talvekuudel kokku. Kiige sõnul võib loota, et edaspidi suurenevad tarnemahud veelgi. "Hetkel on kõik neli vaktsiinifirmat [Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, st Euroopas müügiloa saanud vaktsiinifirmad - toim] öelnud, et teises kvartalis saavad tarned olema suuremad kui esimeses," sõnas ta.